Porto Santo Stefano (Grosseto). Incidente stradale in piazza Candi, a Porto Santo Stefano.

Oggi pomeriggio, intorno alle 17.10, per cause in corso di accertamento una ragazza minorenne è stata investita da uno scooter.

La giovane è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Attivate l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, l’ambulanza della Cri di Monte Argentario e l’automedica di Grosseto. Allertata la Polizia Municipale.