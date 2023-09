Abbandono dei rifiuti: 58 multe ai cittadini grazie all’impiego delle fototrappole

Monte Argentario (Grosseto). Sono diverse le zone del territorio di Monte Argentario in cui l’ausilio delle fototrappole, riattivate lo scorso 27 luglio, ha permesso di individuare i responsabili degli abbandoni.

Da quando queste sono tornate in funzione ad oggi sono stati registrati sul territorio comunale 58 conferimenti illeciti. Altrettanti sono i verbali che la Polizia Municipale ha inviato ai trasgressori, nei confronti dei quali verranno elevate sanzioni che vanno da un minimo di 50,00 ad un massimo di 500,00 euro, a seconda della gravità della violazione. Da evidenziare in proposito che alcuni comportamenti rilevati possono rappresentare ipotesi di reati di inquinamento ambientale in base al codice ambientale e che l’abbandono da parte di imprese o titolari di partita Iva rientra tra le violazioni penali e quindi passibile di denuncia.

Il Comune ricorda che le fototrappole a Monte Argentario sono collocate in punti strategici nei pressi delle postazioni di cassonetti, appena rilevano un movimento registrano le immagini, sia di giorno che di notte, e vengono spostate periodicamente per un controllo più efficace ed efficiente in base anche a quelle che sono le segnalazioni.

“I risultati che il servizio delle fototrappole stanno mostrando – commenta l’assessore all’ambiente Michele Vaiani – sono significativi e ci dimostrano che il problema dell’abbandono dei rifiuti permane, purtroppo c’è ancora qualcuno che contravviene alle norme e al senso civico, procurando, oltre che un danno ambientale, anche un danno economico, considerati i costi economici a carico del Comune, che deve provvedere alla pulizia e bonifica delle aree invase dai rifiuti. Tutto ciò nonostante siano a disposizione sul territorio comunale due isole ecologiche dove effettuare il corretto conferimento dei rifiuti”.