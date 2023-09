Incendio nella macchia, minacciate le case: elicotteri, volontari e Vigili del Fuoco sul posto

Aggiornamento ore 15.13: l’incendio a Monte Argentario è sotto controllo.

Hanno operato 4 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, una squadra del Comando di Siena, una squadra del Comando di Livorno.

Stanno lavorando al momento un Canadair dei Vigili del Fuoco, un elicottero dei Vigili del Fuoco (Drago 60), 2 elicotteri della Regione Toscana.

Le operazioni sono coordinate sul posto dal funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamento ore 13.24: incendio in corso in via dell’Appetito, a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Il vento che spira da sud spinge il fronte del fuoco verso abitazioni e residence. Allertati, e quindi in attesa di arrivo sul posto, l’elicottero Drago 60 dei Vigili del Fuoco del nucleo di Arezzo e 2 elicotteri della Regione Toscana per coadiuvare le squadre a terra nell’opera di spegnimento.

Due squadre di rinforzo sono state inviate dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto. Sul posto anche personale volontario della Regione Toscana. Rinforzi in arrivo anche dai comandi dei Vigili del Fuoco di Livorno, Arezzo e Siena con 11 persone che, sommate alle 15 di Grosseto, portano il contingente dei Vigili del Fuoco a terra a 26 persone.

Monte Argentario (Grosseto). Un incendio boschivo interessa in queste ore le alture in prossimità di Porto Santo Stefano, sul Monte Argentario.

Le fiamme sono partite da un campo incolto e si sono rapidamente estese alla macchia mediterranea minacciando anche alcune abitazioni. Immediato è stato l’invio di 2 elicotteri e di numerose squadre di volontariato Antincendio boschivo e di operai forestali. I Vigili del Fuoco stanno presidiando le abitazioni. È in corso di valutazione l’invio di ulteriori mezzi aerei.

Notizia in aggiornamento

Video di Renzo Berogna