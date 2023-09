Orbetello (Grosseto). Incidente mortale lungo la strada provinciale 1, all’altezza dell’incrocio per Fonteblanda, nel comune di Orbetello-

Ieri sera, intorno alle 21.15, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto, è morto il motociclista, un uomo di 47 anni.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello: nonostante lo sforzo dei sanitari per rianimarlo, l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.