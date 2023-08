Barche ancorate in zona riservata alla balneazione: multe dei Carabinieri

Monte Argentario (Grosseto). Anche in questa stagione estiva i Carabinieri della Compagnia di Orbetello sono all’opera con una notevole mole di controlli, sia nelle acque dell’Argentario che nei weekend, fuori dai locali della movida.

Nella mattinata dello scorso 4 agosto, 6 militari della motovedetta di Porto Santo Stefano, avvalendosi dell’unità navale di nuova concezione “Classe N800 hybrid”, ibrida perché dotata di propulsori sia elettrici che endotermici, hanno monitorato un importante tratto di costa, in particolare nella zona compresa tra le località Santa Liberata e Cantoniera, con lo scopo di reprimere il diffuso e pericoloso fenomeno degli ancoraggi in zona riservata alla balneazione, soprattutto se in presenza di bagnanti.

Nel complesso, sono state controllate 6 imbarcazioni ed elevate multe per un ammontare complessivo di 1.300,00 euro.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, invece, hanno svolto numerosi servizi di contrasto al diverso e altrettanto preoccupante fenomeno di chi si mette alla guida di veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

In particolare, i controlli degli ultimi due fine settimana, svolti dall’Arma avvalendosi dell’etilometro anche sull’Isola del Giglio, oltre che sulle principali strade nei pressi dei maggiori locali notturni, hanno portato all’elevazione di varie sanzioni amministrative e penali, con ritiro della patente a carico di 4 ragazzi sorpresi alla guida in stato d’ebbrezza.

Anche la restante componente territoriale, ovviamente, è costantemente all’opera, prevenendo diversi furti grazie a innumerevoli controlli preventivi ad auto e persone sospette che circolano in zona, riuscendo nella giornata di domenica 6 agosto a denunciare, ad esempio, un uomo trovato in possesso di arnesi da scasso.