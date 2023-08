Incidente sull’Aurelia: scontro tra un’auto e un camion, quattro feriti

Capalbio (Grosseto). Incidente sull’Aurelia, nel comune di Capalbio, a circa due chilometri dal bivio per Borgo Carige.

Questa notte, intorno alle 2.30, per cause in corso di accertamento, un’auto e un camion si sono scontrati.

L’incidente

Nell’impatto, sono rimasti feriti i quattro passeggeri dell’auto: una donna di 30 anni, in codice 3, e un uomo di 23 anni, in codice 2, sono stati trasportati a Siena, mentre un uomo di 23 anni e un uomo di 26 anni sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza medicalizzata della Cri di Orbetello, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Albinia, l’ambulanza India della Cri di Capalbio, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.