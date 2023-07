Noleggio abusivo di un camper: multa, sequestro del veicolo e vacanza terminata per due turisti

Orbetello (Grosseto). Con la stagione estiva nel pieno, la Polizia di Stato punta i riflettori anche sul mercato del noleggio di veicoli, soprattutto quello diffuso attraverso piattaforme online.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Orbetello si è occupata, infatti, nei giorni scorsi, del controllo di alcuni camper, noleggiati per brevi periodi, per raggiungere le mete balneari della provincia grossetana.

I vacanzieri, a richiesta dei poliziotti, hanno esibito le ricevute di pagamento per noleggi concordati attraverso piattaforme online che, fungendo da intermediarie tra privati, favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta.

Sebbene l’attività venga descritta on line come una forma di condivisione tra privati e in quanto tale pubblicizzata come legittima, in realtà rappresenta, a tutti gli effetti, un’attività commerciale di locazione senza conducente, che presuppone tutta una serie di autorizzazioni.

Autorizzazioni che, per i camper controllati dagli agenti, non erano state rilasciate, così che gli ignari camperisti, inferociti con chi li aveva in qualche modo raggirati, sono stati multati e i veicoli che avevano ricevuto fermati.

Prima, però, i poliziotti hanno spiegato loro i rischi ai quali sono stati esposti, soprattutto in caso di incidente, per quello che tecnicamente si definisce un “uso diverso” del veicolo.