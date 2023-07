Viola l’obbligo di dimora: foglio di via dalla Questura, non potrà tornare in paese per tre anni

Grosseto. Il Questore di Grosseto ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Capalbio per tre anni nei confronti di una persona che si è resa responsabile di violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora in un altro comune della Toscana.

Le indagini

Sulla base di un’approfondita istruttoria della Divisione anticrimine della Questura di Grosseto, condotta attraverso una puntuale ricostruzione di tutti i fatti accaduti ed in relazione ai reati commessi, è stato emesso il provvedimento del foglio di via che comporta il divieto di potersi recare nel comune in cui è stato commesso il reato per il periodo di tre anni, ritenendo sussistenti a carico della persona elementi di pericolosità sociale e non essendosi evidenziato alcun legame dello stesso di tipo lavorativo, né di residenza, o familiare nel Comune di Capalbio.

Dall’inizio dell’anno, il Questore di Grosseto ha complessivamente emesso 52 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno in vari comuni della provincia di Grosseto, dato quest’ultimo in consistente aumento rispetto allo scorso anno.

L’emanazione delle misure di prevenzione personali del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno da parte del Questore rientra nel più ampio concetto della cosiddetta polizia di sicurezza, cioè quella branca dell’attività di polizia amministrativa che la legge connette all’Autorità di pubblica sicurezza, diretta a prevenire atti o attività contrastanti con l’ordinamento giuridico oppure in grado di infrangere l’ordinata e sicura convivenza sociale, dato quest’ultimo in forte incremento rispetto alla scorso anno.