Scontro tra una bici e uno scooter: due uomini feriti

Orbetello (Grosseto). Incidente in località Santa Liberata, nel comune di Orbetello.

Questa mattina, alle 10.17, , per cause in corso di accertamento, è avvenuto uno scontro fra scooter e bicicletta.

Il conducente dello scooter, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia; il ciclista, un uomo di 67 anni, è stato trasportato in codice 1 all’ospedale di Orbetello.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Porto Santo Stefano, l’ambulanza della Croce Rossa di Capalbio, i Carabinieri, la Polizia Municipale di Orbetello e di Porto Santo Stefano.