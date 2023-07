Scontro frontale nella notte: morto un uomo, un altro trasportato in ospedale in gravi condizioni

Orbetello (Grosseto). Incidente mortale nei pressi di Orbetello scalo.

L’incidente

Questa notte, alle 0.26, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

A causa del violento impatto e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno eseguito tutte le manovre di rianimazione necessarie, è morto un uomo di 54 anni.

Un altro uomo di 49 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello, l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.