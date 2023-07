Orbetello (Grosseto). Incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 18, lungo la strada regionale 74.

Per cause in corso di accertamento, due veicoli si sono tamponati: nell’urto sono rimasti feriti una ragazza minorenne, trasportata in codice 2 all’ospedale di Orbetello, e due uomini di 30 e 58 anni, trasportati in codice 1 all’ospedale di Orbetello.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze di Albinia e della Croce Rossa di Orbetello.