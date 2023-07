Incidente nella notte: scontro tra due auto, due persone ferite

Orbetello (Grosseto). Incidente stradale in località Giannella, nel comune di Orbetello.

Questa notte, alle 00.24, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. intervento del 118 per scontro: feriti i conducenti dei due mezzi, un uomo di 22 anni e una donna di 26 anni, entrambi portati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, l’automedica di Orbetello e la Cri di Orbetello, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.