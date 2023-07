Incidente stradale, scontro tra un’auto e un furgone: cinque uomini feriti

Orbetello (Grosseto). Incidente stradale in località Barca Colonna, nel comune di Orbetello, questa mattina, alle 8.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati; nell’impatto sono rimasti feriti 5 uomini: due, di 59 e 25 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia, tre sono stati trasportati in codice 1 all’ospedale di Orbetello.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Albinia con un infermiere, l’automedica di Orbetello, l’ambulanza della Cri di Magliano, la Croce Rossa di Orbetello, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.