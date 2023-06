Capalbio (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 75, che da Capalbio conduce a Pescia Fiorentina.

Per cause in corso di accertamento, un furgone contenente materiale da catering, con a bordo due omini, è uscito di strada e ha abbattuto una pianta ad alto fusto. Lievi ferite per i due passeggeti.

La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta sul posto, ha provveduto a rimuovere la pianta che, a causa dell’impatto, ha invaso la strada.

Sul posto anche i sanitari del 118.