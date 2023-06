Sniffò cocaina in chiesa e si riprese: avviso orale per l’autore del video

Orbetello (Grosseto). I Carabinieri della compagnia di Orbetello hanno notificato il provvedimento dell’avviso orale all’uomo, che dimora nella cittadina lagunare, che nel mese di marzo scorso è apparso in un video, diffuso tramite social, e divenuto presto virale a livello nazionale, nel quale inalava della polvere bianca.

Quell’episodio aveva fatto immediatamente attivare i Carabinieri, che in breve tempo hanno identificato l’uomo, nonché individuato il luogo dove la scena era stata registrata: una chiesa di Orbetello. Oltre alle dovute segnalazioni alla Procura della Repubblica, l’uomo era stato proposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi, come in questo caso è avvenuto per l’avviso orale. Del resto, analogo atto era stato notificato alla stessa persona già nel 2014.

Parallelamente alle indagini, i Carabinieri, all’indomani del fatto, avevano potenziato la vigilanza nei pressi delle chiese di Orbetello, dato che l’evento poteva di per sé aver turbato la serenità di alcuni residenti, specialmente quando frequentavano luoghi di culto.

E’ per questo che subito dopo l’accaduto l’Arma locale aveva organizzato attività di monitoraggio dei principali luoghi di culto del comune, con il principale fine di aumentare la percezione di sicurezza tra la popolazione e di scoraggiare eventuali analoghe iniziative.

A seguito della notifica del provvedimento, di conseguenza, l’uomo sarà tenuto in maniera ancora più stringente ad avere una condotta conforme alla legge, evitando comportamenti devianti e socialmente pericolosi, pena l’applicazione di misure di prevenzione ancora più rigide, tra cui quella della sorveglianza speciale, prevista dalla normativa di settore.