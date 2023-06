Incidente sull’Aurelia: tre veicoli coinvolti, 8 persone ferite, traffico bloccato

Aggiornamento ore 8.59: strada riaperta. Traffico nuovamente regolare. Nell’incidente, avvenuto questa mattina alle 5.30, a causa di uno scontro tra un furgone e un mezzo pesante, sono rimaste ferite 8 persone. Sul posto, sono intervenuti l’automedica e la Croce Rossa di Orbetello, la Misericordia di Porto Santo Stefano, la Croce Rossa e la Misericordia di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

L’elisoccorso ha trasportato una persona in codice 2 alle Scotte di Siena, la Misericordia di Grosseto ha trasportato due persone in codice 1 al Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto ha trasportato una persona in codice 2 al Misericordia di Grosseto, la Misericordia di Porto Santo Stefano ha trasportato una persona all’ospedale di Orbetello in codice 1, la Croce Rossa di Orbetello ha trasportato in totale tre persone in codice 2 all’ospedale di Orbetello. Al momento non si hanno dettagli su sesso ed età dei feriti.

Orbetello (Grosseto). Sulla strada statale 1 Aurelia il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 156, a Orbetello, in provincia di Grosseto.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento