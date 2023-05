Controlli a tappeto dei Carabinieri: smantellato bivacco di spacciatori

Capalbio (Grosseto). Nel fine settimana, i Carabinieri della compagnia di Orbetello hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Capalbio, al fine di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dalla popolazione, mediante mirati servizi di controllo della circolazione stradale volti a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e, soprattutto, gli illeciti derivanti dalla guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze stupefacente e/o psicotrope.

L’impiego della Stazione di Capalbio e di altri reparti, per un totale di 5 pattuglie, ha permesso l’esecuzione di posti di blocco rinforzati, effettuati nell’arco serale nei centri abitati di Capalbio e delle frazioni di Borgo Carige e Capalbio Scalo.

I controlli

Oltre 20 i veicoli e i loro occupanti controllati, circa 30 persone, ed effettuate perquisizioni dei veicoli e personali, soprattutto a persone che a piedi sostavano con fare sospetto in prossimità dei locali pubblici capalbiesi. All’operazione ha contribuito anche personale in abiti civili.

Le forze dell’ordine hanno proseguito le attività antidroga nelle aree verdi limitrofe all’abitato di Capalbio, in particolare nelle aree dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza da diversi giorni di extracomunitari – presunti spacciatori – che in quest’ultima settimana avevano realizzato un centro di vendita di droga.

Il rastrellamento delle aree boschive ha infatti permesso di individuare, e successivamente smantellare, un accampamento di fortuna, seppur in quel momento non occupato da nessuno.

Si è provveduto infatti a bonificare l’area con l’intervento di personale del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani che ha rimosso, tra l’atro, un fornello da campeggio dotato di bombola a gas, sacchi a pelo, bottiglie d’acqua di plastica, sedie, residui di cucina e rudimentali “richiami” per segnalare la presenza di intrusi. Notevoli anche i resti di fuochi, sacchi neri con all’interno magliette, bottiglie di plastica e rifiuti di vario tipo, segno dell’abituale bivacco – fenomeno che si ripete con frequenza e che, oltre ad essere teatro di attività illecite, costituisce come evidente un serio pericolo per l’incolumità di persone ed ambiente, sottoposto ad alto rischio di incendi accidentali.

L’intervento di ieri sarà seguito da tanti altri già programmati per il prossimo futuro, anche in aree vicine, a difesa della sicurezza dei cittadini e della salubrità del verde.