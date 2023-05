Capalbio (Grosseto). I mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti alle 17.12 di oggi pomeriggio per un incidente stradale avvenuto nel comune di Capalbio, in località la Torba.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è rimasta coinvolta un’auto. Due persone di 26 anni, un uomo e una donna, sono state trasportate in codice 2 all’ospedale di Grosseto. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Capalbio.