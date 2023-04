Incidente nella notte: auto esce di strada, due uomini feriti

Albinia (Grosseto). I mezzi del 118 sono intervenuti ieri sera, alle 23, per un incidente stradale ad Albinia, nel comune di Orbetello.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è finita fuori strada lungo la strada regionale Maremmana, alla rotonda davanti alla Torre delle Saline, dove ci si immette sull’Aurelia.

Due uomini sono rimasti feriti: uno di 24 anni, in codice 1, e l’altro di 25 anni, in codice 2, entrambi trasportati all’ospedale di Orbetello.

Sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Orbetello e della Misericordia di Albinia. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.