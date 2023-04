Magliano in Toscana (Grosseto). I mezzi del 118 sono intervenuti sull’Aurelia nel tratto ricadente nel comune di Magliano in Toscana, alle 12.30, per un incidente stradale.

Una donna di 46 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Grosseto, la Croce Rossa di Magliano e la Polizia Stradale.