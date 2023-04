Incidente nella notte: giovane cade dallo scooter e muore investito da un’auto

Monte Argentario (Grosseto). Un ventenne, originario del Venezuela, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte scorsa, intorno alle 4.40, nel territorio del comune di Monte Argentario, lungo la strada provinciale tra Terrarossa e Porto Ercole.

Secondo quanto riportato da un lancio di agenzia dell’Ansa, la vittima viaggiava su un motorino insieme a un 22enne che è stato portato in codice 1 all’ospedale di Orbetello, quando, all’altezza dell’incrocio per Cala Galera, secondo la ricostruzione fatta, sono caduti.

Il ventenne è stato poi investito da un’auto che seguiva, con 4 giovani del posto a bordo. Quest’ultimi si sono fermati per prestare soccorso, ma per il ventenne non c’è stato nulla da fare. Gli alcotest effettuati sono risultati negativi.

Sul posto, con i sanitari inviati dal 118, sono intervenuti i carabinieri.