Disinfestazione del Comune contro le zanzare: ecco le precauzioni da adottare

Monte Argentario (Grosseto). Prende il via la prossima settimana la campagna di disinfestazione per il controllo dei culicidi molesti sul territorio comunale di Monte Argentario: dieci gli interventi in programma fino alla metà di ottobre.

Con l’approssimarsi della stagione turistica ed a seguito delle segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza, si rende infatti necessario provvedere alla disinfestazione antilarvale e disinfestazione culicida contro i culicidi molesti, in particolare Aedes Albopictus (zanzara tigre) e le specie del genere culex, generalmente indicate tutte con il termine generico “zanzare”, tanto che si evidenzia la necessità di realizzazione di una opportuna campagna di bonifica, mirata sia ai trattamenti larvicidi che adulticidi, finalizzata al contenimento ed all’eliminazione di detti focolai.

L’intervento

Il primo intervento è programmato per la notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo nei centri urbani del Comune di Monte Argentario e sarà così articolato :

località Terrarossa, inizio alle ore 23.30 di lunedì;

località Pozzarello, inizio alle ore 23.30 di lunedì;

località Porto Ercole, inizio alle ore 00.15 di lunedì nelle zone di minor presenza di persone e attività economiche fino ad addentrarsi nella zona del lungomare e nelle vie centrali;

località Porto Santo Stefano, inizio alle 1.30 del 25 marzo nelle zone di minor presenza di persone e attività economiche fino ad addentrarsi nella zona del lungomare e nelle vie centrali.

Gli interventi avranno termine alle ore 5 di martedì.

La campagna di trattamenti larvicidi è effettuata con l’utilizzo di prodotti, quali Cipex 10E per le zanzare, da irrorarsi nell’ambiente mediante l’utilizzo di turbo atomizzatori con gittata fino a 40 metri e immissione di liquido insetticida e/o pasticche effervescenti nei tombini stradali contro eventuali larve.

L’ordinanza sindacale emanata in proposito ordina, ai fini della sicurezza delle operazioni ed in via del tutto precauzionale, a tutti i residenti dentro le aree interessate dall’intervento di tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dall’intervento, durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dalla fine dello stesso; non esporre biancheria o quant’altro possa venire a contatto con la soluzione applicata; se possibile, coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine dell’intervento; tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.

Le prossime disinfestazioni

Anche i prossimi interventi saranno effettuati nella notte tra il lunedì e martedì, queste le date: 14 aprile, 5 maggio, 26 maggio, 9 giugno, 30 giugno, 21 luglio, 18 agosto, 8 settembre, 13 ottobre.