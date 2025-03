Invasione moscerini: quasi 9mila firme per chiedere di dichiarare stato di emergenza

Orbetello (Grosseto). In pochi giorni, ha raccolto quasi 9mila firme la petizione lanciata su Change.org da Alessio Segoni, cittadino di Orbetello, per chiedere al presidente della Regione Eugenio Giani e a tutte le istituzioni coinvolte di dichiarare lo stato di emergenza nella laguna di Orbetello a seguito dell’invasione di moscerini, una situazione che si sta protraendo da qualche settimana.

“Non è possibile vivere la nostra vita normale a causa dell’invasione di ‘moscini’ nella laguna di Orbetello. Non possiamo fare una passeggiata all’aria aperta. Non possiamo aprire le finestre. Siamo segregati in casa come ai tempi del Covid. I nostri bambini vanno a scuola, come al ‘Consani’, e respirano aria piena di moscerini”, si legge nella petizione. Inoltre, “quando i moscerini morti vengono mangiati dai ragni, si crea anche il fenomeno di ragni di dimensioni fuori dal normale”.

“È tempo per la Regione di intervenire. Questa infestazione non è un semplice fastidio, ma il risultato di una gestione inefficace della laguna – spiega Segoni -. A causa di decisioni errate e mancate, l’uomo ha creato questa calamità naturale. Chiediamo che si dichiari lo stato di emergenza e la Regione e tutti gli organi istituzionali coinvolti, Ministero dell’Ambiente incluso, intervengano con misure urgenti per risolvere immediatamente l’infestazione di moscerini nella Laguna di Orbetello.”

“Abbiamo diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro”, affermano i firmatari. Aggiungendo che “siamo tutti consapevoli che le disinfestazioni sono misure inefficaci e dannose per l’ambiente e per tutti noi. Si stanno sprecando risorse preziose invece di concentrare le risorse disponibili per trovare una vera soluzione a lungo termine. Non possiamo e non dovremmo dover vivere in queste condizioni”, conclude l’appello.

Le testimonianze

Tra i commenti di coloro che hanno firmato, le testimonianze dirette dei cittadini:

“Vado spesso a Orbetello da Milano in vari periodi dell’anno per lavoro e non, e sono anni che si presenta questa situazione! Anche 2 anni fa in estate stesso problema che ha messo in ginocchio anche i commercianti, ristoratori, ecc.” (Alessandra A.);

“Firmo perché è una vergogna che dopo anni di moria e alteramento dell’ecosistema ancora siamo nella stessa situazione. I modi per risolvere il problema ci sono, ma non sono interventi last minute che ostinatamente vengono riproposti ogni anno che non fanno altro che danneggiare la natura e la gente del luogo sia in termini economici che di salute”, (Maddalena F.);

“Sono stata a Orbetello in autunno e la situazione era già disastrosa. Pensavo che qualcuno avesse preso provvedimenti” , (Marisa G.);

“Aiutiamo questi cittadini in difficoltà! Io ho visto con i miei occhi l’invasione delle ragnatele a Orbetello, è insostenibile, fa paura!” (Elisa H.);

“Firmo perché non si può vivere in un ambiente con l’atmosfera satura di moscerini e stando in apnea per paura di inalarli attraverso il respiro”, (Marinella M.);

“Bisogna risolvere il problema della laguna nella sua totalità. La laguna sta diventando un acquitrino con tutti i problemi di proliferazione degli insetti. Per limitare gli insetti va risolto il problema delle acque stagnanti e far circolare più acqua nella laguna“, (Gianfranco F.).

Link alla petizione: www.change.org/p/dichiarazione-dello-stato-di-emergenza-per-l-invasione-di-moscini-in-laguna-di-orbetello