Giornata internazionale della donna: uno spettacolo per raccontare la riforma agraria in Maremma

Orbetello (Grosseto). A Orbetello la giornata internazionale della donna si festeggia venerdì 7 marzo, alle 17.30, all’auditorium comunale con lo spettacolo teatrale “Per una manciata di donne e terra”, che narra la riforma agraria in Maremma vista attraverso gli occhi delle donne, evento organizzato dalla Commissione pari opportunità del Comune di Orbetello e dall’associazione Olympia de Gouges.

«Cinque attrici – spiegano le organizzatrici – prestano corpo e voce ad altrettante testimonianze di vita vissuta. Una trasformazione radicale della società si è sviluppata a partire dal processo di riforma agraria nel nostro paese. L’opera di raccolta di una scrittrice appassionata come Luciana Bellini ha fatto arrivare a noi, con un linguaggio antico, ma allo stesso tempo semplice, fresco e immediato, le voci di tante donne, che quella trasformazione hanno vissuto in prima persona. A noi che viviamo sempre più frequentemente i mutamenti continui di una società che corre verso un domani incerto e sconosciuto, queste donne parlano. E con le loro storie molto hanno da dire delle nostre paure, delle nostre passioni, del nostro coraggio, del nostro amore per la vita».

«Un’iniziativa – spiega la presidente della Commissione pari opportunità e vice sindaco del Comune di Orbetello, Chiara Piccini – che rientra perfettamente nello spirito delle iniziative che, di anno in anno, come Commissione sviluppiamo per promuovere l’importanza della lotta per i diritti e l’emancipazione delle donne. Come spesso accade in tali occasioni, anche quest’anno si rinnova la collaborazione con l’associazione Olympia de Gouges, in prima linea per la lotta contro la violenza sulle donne, ed è proprio da questo confronto sempre proficuo che è scaturito l’evento teatrale che andrà in scena il 7 marzo in auditorium».

«Uno spettacolo – sottolinea Piccini – che ha una valenza molto particolare, un insieme di storie vere, raccontate da donne di Maremma in uno dei momenti più critici della storia d’Italia: il secondo dopoguerra, momento in cui tutto il Paese era alle prese con la fame e con una difficile ricostruzione dopo le devastazioni di un conflitto mondiale brutale e sanguinoso. A questa ricostruzione, non solo materiale, le donne hanno dato un contributo fondamentale che troppo spesso viene sottovalutato e che, invece, questo spettacolo mette in evidenza, particolarmente nel contesto di una Maremma rurale durante un periodo di intensi cambiamenti».

«L’ingresso allo spettacolo è gratuito – conclude la presidente -, ringraziamo per l’importante contributo all’organizzazione dell’evento all’associazione Olympia de Gouges, le cui volontarie accolgono, aiutano e cercano di proteggere le donne vittime di violenza e abusi di ogni genere e che, a Orbetello, gestiscono da anni il centro antiviolenza».

Appuntamento il 7 marzo alle 17.30 nella sala dell’auditorium di piazza Giovanni Paolo II a Orbetello con lo spettacolo teatrale “Per una manciata di donne e terra – La riforma agraria in Maremma nei racconti delle donne”: in scena la compagnia teatrale Ensarte, testi di Luciana Bellini e regia di Martina Guideri. Ingresso libero.

Sono previsti i saluti di: Chiara Piccini, vicesindaco e presidente della Commissione pari opportunità del Comune, e di Antonella Baldasserini, dell’associazione Olympia de Gouges che gestisce il centro antiviolenza di Orbetello in via Steeb 1. Contatti: cell. 348 9376554 – e-mail cavorbetello@olympiadegouges.net, sito www.olympiadegouges.org