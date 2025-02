Frugo Mercator: la nave che salva il mare fa tappa all’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Frugo Mercator, importante nave “Research and survey vessel” per l’ambiente del mare, ha fatto sosta davanti a Porto Santo Stefano ed è stata documentata da Artemare Club, con la collaborazione del fotografo Andrea Busonero, per l’archivio storico navale custodito nella sede dell’associazione.

Racconta il comandante Daniele Busetto che la nave è stata costruita nel 2003 e naviga sotto la bandiera delle Bahamas; la sua lunghezza fuori tutto è di 42 metri e la sua larghezza è di 10 metri, pesa 67 tonnellate, si occupa della mappatura di praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, nell’ambito del progetto “PnrrMer”, l’attività viene svolta grazie ai sistemi all’avanguardia di cui la nave è dotata, con l’utilizzo anche di un SeaCat, sganciato e recuperato dalla nave stessa, oltre a rilievi lidar bathymetry, sistema di sensori che consentono la raccolta di dati topografici e batimetrici ad alta risoluzione e indagini geofisiche.

“Si tratta di un tipo di nave per la protezione del Mare Nostrum, sempre più in pericolo all’Argentario per l’over cruising, ultimamente con l’esponenziale incremento di soste di navi da crociera – si legge in una nota di Artemare Club –, note specialmente quelle varate diversi anni fa per essere inquinanti con le loro emissioni sotto costa e pericolo per i cetacei. Parole di Artemare Club e di tutti coloro che amano salvare l’ambiente per i figli e i loro figli”.

Foto di Andrea Busonero