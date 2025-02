“Quale futuro per la laguna?”: il collettivo Kairos organizza un incontro

Orbetello (Grosseto). Venerdì 14 febbraio, alle 17.30, nell’auditorium di Orbetello, si svolgerà l’evento “Quale futuro per la laguna?”.

“La finalità dell’incontro è duplice: da un lato sensibilizzare e consentire alla cittadinanza di informarsi in merito alle attuali condizioni della laguna e dall’altro instaurare un dialogo con le istituzioni che svolgono un ruolo nella gestione – si legge in una nota del collettivo Kairos, che organizza l’incontro -. Inoltre, si discuterà della legge sul Parco ambientale approvata da poco in Parlamento e su cui è necessario che la comunità orbetellana si confronti”.

Interverranno un esperto in rappresentanza di Arpat, Luca Aldi (avvocato) e Leonardo Marras (assessore regionale).

“L’evento si inserisce all’interno del progetto avviatosi da qualche mese – termina il comunicato –: la costituzione di un comitato cittadino volto a promuovere la partecipazione pubblica e a ricostruire una comunità politica a Orbetello, capace di immaginare e concretizzare un futuro per il nostro territorio e la sua popolazione”.