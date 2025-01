Finanza: cambio della guardia al Comando della Tenenza di Porto Santo Stefano

Grosseto. Passaggio di testimone al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Santo Stefano tra il Luogotenente Cariche speciali Giovanni Cappiello e il Luogotenente Cariche speciali Michele Vitale.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla presenza del Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Colonnello t.ST Nicola Piccinni, e del Comandante della Compagnia di Orbetello, Capitano Antonio Giordano.

Il Luogotenente C.S. Giovanni Cappiello, dopo aver retto il Reparto per quattordici anni, lascia il Corpo per sopraggiunti limiti di età. Sotto la sua guida la Tenenza ha conseguito significativi risultati operativi nel contrasto alle varie forme di illegalità economico-finanziaria.

Gli subentra il Luogotenente C.S. Michele Vitale, 58 anni, laureato in Giurisprudenza. L’ispettore, arruolatosi nel 1985, proviene dalla Compagnia di Orbetello, dove ha ricoperto, nel tempo, incarichi operativi e di comando. In precedenza, ha maturato molteplici esperienze professionali in vari Reparti del Corpo, prestando servizio anche all’aeroporto Marco Polo di Tessera (Venezia), dove ha partecipato a rilevanti operazioni a contrasto della “mala del Brenta” e del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il Colonnello Piccinni ha rivolto espressioni di sentito apprezzamento nei confronti del Luogotenente Cappiello, ringraziandolo per la meritoria attività svolta con indiscussa professionalità e formulato al Luogotenente Vitale i migliori auguri per il nuovo, delicato incarico.