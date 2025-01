L’Anpi celebra il Giorno della Memoria: “Dispiaciuti per l’assenza dei sindaci”

Orbetello (Grosseto). La celebrazione del Giorno della Memoria, ieri, nell´auditorium di Orbetello, organizzata dalla nuova sezione Anpi Costa d’Argento, è stata un grande successo.

Alla cerimonia hanno partecipato 150 studenti del polo liceale e dell´Istituto enogastronomico di Orbetello con i loro docenti. Erano presenti il presidente dell´Isgrec, Lio Scheggi, la segretaria del direttivo provinciale dell’Anpi “Norma Parenti” di Grosseto, Anna Marina Copponi, il presidente dell´Anpi della sezione di Castiglione della Pescaia, Graziano Poli, il consigliere provinciale Valentino Bisconti, rappresentanti delle forze militari, dei Carabinieri e della Guardia di fFnanza di Orbetello, i membri del direttivo dell’Anpi Costa d´Argento Paola Della Santina, Claudia Innocenti, Monica Paffetti, Marisa Pantini, Marco Sabatini e Valentino Bisconti, attivisti per la pace come Corinna Vicenzi, dell’associazione “Donne in nero”, e membri del Laboratorio per la Pace di Orbetello.

La ceromonia è stata sentita dalla cittadinanza, l’archivista dell´Isgrec Elena Vellati ha ricordato i deportati della zona e le vittime di Orbetello uccisi da squadre fasciste. Ci sono stati momenti molto commoventi, come le letture dei ragazzi o il brano “Blowing in the Wind”, suonato dal sassofonista Stefano Cocco Cantini, dedicato a suo padre.

«Dopo 80 anni è stata la prima volta che la commemorazione istituzionale è stata organizzata da una sezione Anpi del territorio. Quindi è stato un evento importante, che sottolinea la volontà di difendere i valori della nostra Costituzione, i valori di democrazia, di pace e di antifascismo – dichiara la presidente dell’Anpi Costa d´Argento Stefanie Traupe -. Ringraziamo il Comune di Orbetello che ci ha messo a disposizione l’auditorium e la sala espositiva dell’ex Frontone. Grazie anche al vivaio Nannini per il bellissimo decoro floreale”.

La celebrazione è proseguita nel pomeriggio, nella sala dell´ex Frontone, con altri interventi. Sandra Zanelli ed Oriano Negrini hanno ricostruito “Il caso di Marco Curioni” dal fascicolo del Tribunale di Grosseto, hanno suonato Alberto e Patrizia Quatraro ed è stato presentato l’ultimo libro di Ilico Mascioli, “Il bambino con la maglietta rossa”.

«Il successo di questo evento ha superato le nostre aspettative. Abbiamo perfino finito tutte le tessere per ‘iscrizione alla nostra sezione Anpi – dichiara Stefanie Traupe -. L’unico dispiacere è stato l’assenza da parte del Comune. Abbiamo invitato i sindaci dei Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Magliano, ma senza ricevere una risposta. La loro assenza da un evento così importante per la cittadinanza, istituito con la legge del 20 Luglio 2000, suscita in me grande perplessità».