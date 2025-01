Nasce un nuovo circolo dell’Anpi all’Isola del Giglio: nominato il consiglio direttivo

Isola del Giglio (Grosseto). La nascita della nuova sezione territoriale del comitato provinciale dell’Anpi “Norma Parenti”, con l’appuntamento congressuale celebrato sabato 28 dicembre nella sala polifunzionale della chiesa di Giglio Porto, ha rappresentato un momento di confronto e discussione fondamentale per la prosecuzione dell’impegno antifascista sull’isola, avviato ormai tre anni fa.

“Un impegno in grado di tracciare la strada per l’associazione a partire da parole d’ordine che fanno parte della quotidianità della vita dei gigliesi come l’antifascismo, l’antirazzismo e l’accoglienza, toccando i temi della giustizia sociale, della democrazia e del diritto al lavoro dignitoso per aiutare i giovani, e non soltanto loro, a scegliere in autonomia e libertà di mantenere viva e vitale la memoria storica e le tradizioni del loro territorio – si legge in una nota della sezione ‘Pietro Buttarelli’ dell’Anpi di Isola del Giglio -. A presiedere l’assemblea, dopo i saluti inaugurali dei coordinatori uscenti Alvaro Andolfi e Laura Versari recentemente eletti in Consiglio comunale, è stata chiamata Enrica Muti, coadiuvata da Antonella Iacoponi nel ruolo di segretaria verbalizzante. Presente, inoltre, in rappresentanza dell’Anpi maremmana nella veste di delegata e garante del congresso, Daniela Castiglione, componente della segreteria provinciale del comitato provinciale ‘Norma Parenti’ dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia”.

“Il massimo organo democratico composto dalle iscritte e dagli iscritti, dopo le consuete procedure di rito, ha poi avuto la possibilità di confrontarsi sulle iniziative già intraprese negli ultimi anni nella veste di circolo locale, approfondendo le questioni relative ad un pieno coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, insieme alla collaborazione con le scuole proseguendo la ben avviata collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale che attua e recepisce il protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – continua la nota –. Consistente il dibattito congressuale, con una decina di interventi, tra i quali quello del neoeletto sindaco dell’Isola del Giglio, il dott. Armando Schiaffino, che ha sottolineato l’importanza che riveste l’agire concretamente in favore della collettività per arginare sul nascere le campagne propagandistiche della politica revanscista e reazionaria. In seguito alla proposta della commissione elettorale, sono risultati eletti all’unanimità dalla platea congressuale, in qualità di componenti del direttivo isolano, i tesserati Alvino Pini, Domenico Mattera, Enrica Muti, Laura Cossu e, infine, Lucia Santopietro”.

“Il primo atto del nuovo comitato direttivo, dopo l’elezione a presidente di sezione di Enrica Muti, della vicepresidente Lucia Santopietro e della responsabile amministrativa e segretaria Laura Cossu, è stato quello di dare corso all’ordine del giorno, votato al congresso all’unanimità, dedicando ufficialmente la nuova sezione Anpi dell’Isola del Giglio a Pietro Buttarelli, noto attore e celebre collaboratore di Italo Calvino. Buttarelli, già partigiano combattente nella storica prima Brigata Garibaldi ‘Irma Bandiera’, formazione che deve il suo nome alla giovane Medaglia d’oro al valor militare uccisa dai fascisti il 13 agosto 1944, è stato profondamente legato alla comunità democratica ed antifascista gigliese attraverso la fondazione del locale laboratorio teatrale. Alla nuova sezione, la quindicesima in provincia di Grosseto, oltre agli auguri da parte del comitato provinciale ‘Norma Parenti’ e delle altre quattordici articolazioni territoriali dell’Anpi, è giunto telefonicamente l’affettuoso abbraccio della signora Anna, moglie di Pietro Buttarelli, che nonostante l’età, ha voluto promettere ai partecipanti al congresso di provare a festeggiare la prossima primavera, insieme – termina la nota –, l’importante ricorrenza del 25 aprile, che segnerà anche l’ottantesimo della Liberazione d’Italia dalla violenta oppressione della dittatura fascista e dall’occupazione per mano nazista”.