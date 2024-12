Sicurezza sugli autobus: il Comune premia l’autista Mauro Rosati

Orbetello (Grosseto). Questa mattina l’amministrazione comunale di Orbetello, durante l’assise del Consiglio, ha consegnato un riconoscimento a Mauro Rosati, l’autista di Autolinee Toscane che «con grande professionalità, fermezza e senso del dovere» ha protetto studenti e pendolari presenti sul suo autobus dove erano saliti delle persone in evidente stato di alterazione.

L’encomio, tributato su iniziativa del capogruppo di maggioranza con delega ai trasporti, Ivan Poccia, e del sindaco, Andrea Casamenti, è stato consegnato durante la seduta pubblica dell’ultimo Consiglio comunale del 2024: «In un bus pieno di studenti – ricorda Poccia – il 17 dicembre sono salite 4 persone in evidente stato di alterazione: Mauro avrebbe potuto fare tante cose e invece ha scelto la via della calma, ha rassicurato i ragazzi, ha contattato le forze dell’ordine, proteggendo così, con una condotta equilibrata, tutti i passeggeri. In un tale momento di concitazione avrebbe potuto succedere di tutto, in quanto i malintenzionati sono risultati anche essere armati di coltelli e, invece, con la sua fermezza, Mauro è riuscito a evitare il peggio».

«Molti dei nostri ragazzi sono studenti pendolari – sottolinea Poccia – e, in qualità di genitore, sono più sereno nel sapere che alla guida dell’autobus che porta ogni giorno mio figlio a scuola ci sono persone come Mauro e approfitto per ringraziare ognuno di loro. Per questo, appena ho appreso dell’accaduto, ho chiamato il sindaco e tutta la Giunta proponendo questo riconoscimento e nessuno ha avuto il minimo dubbio: Mauro si merita il ringraziamento della nostra amministrazione e della cittadinanza lagunare tutta e la sua condotta deve essere di esempio».

«Oggi ringraziamo Mauro per il suo sangue freddo, per essersi comportato da padre di famiglia qual’è – conclude Poccia –, ma quello che è successo su quell’autobus non è un episodio isolato, per questo approfittiamo dell’occasione per chiedere ad Autolinee Toscane un maggiore investimento sulla sicurezza, in quanto purtroppo si moltiplicano i casi di persone problematiche che pretendono di utilizzare i nostri mezzi pubblici senza pagare e poi aggrediscono chi sta facendo solo il proprio lavoro, mettendo a repentaglio anche la sicurezza degli altri passeggeri».

«A Mauro Rosati per la grande professionalità, fermezza e senso del dovere – si legge nell’encomio condiviso anche dall’opposizione – dimostrati il giorno 17 dicembre 2024 a sostegno e protezione degli studenti importunati da persone in evidente stato di alterazione, dimostrando un non comune spirito di attaccamento al servizio, andando ben oltre le sue funzioni, garantendo la sicurezza di tutti i ragazzi. Con riconoscenza, l’amministrazione e la cittadinanza tutta tributano il presente riconoscimento».