Anpi, nasce la sezione della Costa d’Argento: nominato il consiglio direttivo

Grosseto. Il 23 novembre scorso si è costituita la sezione Anpi della Costa d’Argento, che comprende i comuni di Orbetello, Monte Argentario, Magliano e Capalbio.

“Abbiamo sentito la necessità di un’ alleanza democratica e antifascista, i cui valori di solidarietà e di prossimità mirino ad un futuro migliore rispetto all’ attuale presente – si legge in una nota della sezione dell’Anpi della Costa d’Argento -. Vogliamo fare rete con la comunità, partendo dal territorio, per ricostruire legami sociali, vogliamo incentivare la partecipazione per formare una nuova cultura della cittadinanza che in questo particolare momento appare disgregata. Cercheremo a tal fine di aprire un dialogo costruttivo e operativo con i cittadini, le associazioni, le istituzioni. Il nostro progetto è quello di organizzare iniziative che, oltre a tenere viva la memoria dei nostri antifascisti che hanno lottato per la nostra libertà, potranno diventare momenti di riflessione sui tempi che viviamo. Il nome della sezione Anpi Costa d’ Argento sarà legato alla storia di antifascismo del nostro territorio. Presto saremo attivi anche sui vari profili social”.

Durante il congresso costitutivo è stato eletto il direttivo composto da Marisa Pantini, Paola Della Santina, Claudia Innocenti, Valentino Bisconti, Monica Paffetti, Marco Sabatini e Stefanie Traupe. Al primo incontro del direttivo è stata votata all’unanimità Stefanie Traupe come presidente della neo sezione dell’Anpi. Laureata in Storia dell’arte italiana, da anni vive ad Orbetello e insegna all’Istituto alberghiero lagunare.

“Con la sua elezione abbiamo voluto dare una sorta di monito, volgere lo sguardo oltre i propri confini territoriali, verso una condivisione europeista di quei valori di democrazia e di antifascismo – termina il comunicato -, che in questi tempi è necessario ribadire e salvaguardare. La sezione Anpi Costa d’Argento è aperta a tutti i cittadini antifascisti indipendentemente dall’ appartenenza politica.

Per informazioni e adesioni, contattare l’indirizzo e-mail anpicostadargento@libero.it