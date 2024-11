“Familia”: proiezione gratuita del film per riflettete contro la violenza sulle donne

Orbetello (Grosseto). La Commissione per le pari opportunità del Comune di Orbetello, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invita la cittadinanza, lunedì 25 novembre, alla proiezione gratuita del film “Familia”, di Francesco Costabile, che si terrà al Supercinema alle 17.

«Il 25 novembre è una data fondamentale – spiegano dalla Commissione per le pari opportunità del Comune lagunare -, un momento di riflessione collettivo per fare il punto sulla violenza della quale sono ancora vittime le donne in tutto il mondo, al di là della condizione sociale, culturale, economica, religiosa. Una violenza trasversale che raggiunge l’apice con il femminicidio. In Italia nel 2024 sono state 89 le donne uccise da un uomo, 77 in ambito familiare o affettivo (fonte Ansa, 29 ottobre 2024). La Commissione per le pari opportunità del Comune di Orbetello è impegnata in un’opera continua di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza contro le donne e anche quest’anno promuove, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’iniziativa finalizzata a coinvolgere la cittadinanza per riflettere insieme e stimolare nuove azioni».

«Dopo il successo di presenze riscontrato con la proiezione del film “C’è ancora domani di Paola” Cortellesi in occasione dell’8 marzo 2024 – chiariscono dalla Commissione –, la Commissione, in questa occasione, invita alla visione del film “Familia”, di Francesco Costabile. Tratto dal romanzo autobiografico di Luigi Celeste, “Non sarà sempre così”, edito da Piemme, il film racconta la storia di un ragazzo di vent’anni, la cui vita, come quella della madre e del fratello, è stata segnata dalla violenza agita dal padre, maniaco del controllo, rabbioso e geloso. La violenza assistita ha delle ripercussioni importanti sullo sviluppo dei minori ed è un fenomeno del quale si parla ancora troppo poco; per questo, la scelta di un film che la mostra senza filtri, sviluppando l’argomento fino alle estreme conseguenze».

«Molte sono le tematiche affrontate nel film e gli spunti di riflessione – sottolinea il presidente della Commissione, il vicesindaco Chiara Piccini -: quella della famiglia dove cresce Gigi è purtroppo una storia comune, è frequente che le donne che subiscono violenza all’interno di una relazione affettiva, come appunto la protagonista, tentino di mantenere per anni unita una famiglia che non può più esserlo se non pagando il prezzo di una grande sofferenza, che può sfociare anche nel femminicidio. Sappiamo che non è facile reagire, chiedere aiuto e denunciare, ma in alcune occasioni è l’unica strada per salvare la propria vita e la propria famiglia».

«L’idea poterci riunire attorno a un film dai contenuti importanti sui quali dibattere – conclude Piccini – ci è sembrata un’opportunità preziosa da condividere con la cittadinanza in questa ricorrenza internazionale. Abbiamo approfittato così della grande disponibilità che sempre ci ha mostrato l’architetto Mario Ercole, che gestisce con passione e professionalità il cinema di Orbetello, tanto da poterlo citare come un luogo simbolo della cultura cittadina. Lo ringrazio quindi a nome della Commissione tutta. La proiezione sarà alle ore 17.00 e l’ingresso sarà gratuito».