8300 euro per la Fondazione Il Sole: il Comune consegna l’assegno dell’asta benefica

Magliano in Toscana (Grosseto). Consegnato l’assegno di 8.300 euro alla Fondazione Il Sole, frutto dell’asta benefica di raccolta fondi organizzata dal Comune di Magliano in Toscana all’interno dell’iniziativa “Sax & friend“.

L’evento, che si è tenuto lo scorso 8 agosto, aveva l’obiettivo di sostenere il progetto “Giochiamo insieme” che si occupa delle persone disabili e delle loro famiglie, ma, grazie alla considerevole somma raccolta, la Fondazione riuscirà anche a realizzare una mensa interna.

“Siamo felici di aver contribuito a sostenere questo importante progetto della Fondazione Il Sole – spiega Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – e siamo altrettanto contenti della grande risposta che la nostra comunità ha dato con la raccolta fondi. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono messi in gioco e che hanno sostenuto la causa, dimostrando generosità e grande impegno per finanziare progettualità per i più fragili. È stato davvero emozionante vedere un’intera comunità mobilitarsi, grandi e bambini assieme, per dimostrare vicinanza e riconoscenza nei confronti della Fondazione per il lavoro che fa quotidianamente nella nostra provincia. Questi sono momenti che mi riempiono di orgoglio confermandomi che rappresento una comunità davvero speciale”.

“Ringrazio sentitamente il Comune di Magliano in Toscana e il suo sindaco Gabriele Fusini – dichiara Flavia Cianferoni, vicepresidente della Fondazione Il Sole – per aver organizzato con impegno ed entusiasmo un’iniziativa a favore della Fondazione. Il risultato ottenuto dall’asta di vini e dalla mobilitazione del mondo dell’associazionismo è sorprendente. La cifra ci servirà per la riattivazione della mensa interna dei ragazzi e per il progetto Giochiamo insieme”.

Il progetto

Il progetto della Fondazione il Sole si sviluppa in due ambiti: da un lato, una serie di attività pensate per bambini con disabilità e non, per favorire, attraverso l’esperienza ludico-ricreativa, la socializzazione, il contatto e la relazione. L’altra parte del ricavato, invece, andrà a finanziare la riattivazione della mensa interna alla Fondazione Il Sole. Il servizio, che si svolgeva nei locali di viale Uranio a Grosseto, dove si tengono la maggior parte delle attività, è stato sospeso nel periodo del Covid e, per essere riattivato, ha bisogno di nuovi finanziamenti. Il pasto condiviso, oltre a essere un importante momento di socializzazione, rappresenta un aiuto concreto per le famiglie, che potranno usufruire di un menu vario, che privilegia la stagionalità e la filiera corta e che è calibrato sulla base delle esigenze delle persone che frequentano il centro.

“Ci tengo ad esprimere la mia gratitudine, uno per uno, verso tutti i soggetti che hanno sostenuto la causa – conclude Fusini –, citandoli e ringraziandoli per il sostegno. Voglio quindi esprimere riconoscenza in primis alla Pro loco di Magliano che ha curato l’organizzazione, a Riccardo Stringardi e agli organizzatori di Sax e Friends che ci hanno ospitato nella loro serata, all’Auser, alla Croce Rossa di Magliano, al Coro dei Madrigalisti, all’Avis, all’associazione Muse del Nespolo, ai Frascaioli, alla Polisportiva Maglianese, all’Unione Sportiva Sant’Andrea, all’Unione sportiva Montiano, alla Pro loco di Montiano, al corpo bandistico ‘G. Verdi’, al Coro delle Donne di Magliano, al Comitato Genitori e ai tanti cittadini che hanno dato il loro preziosissimo contributo”.