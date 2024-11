“Familia”: proiezione gratuita del film per riflettete contro la violenza sulle donne

Orbetello (Grosseto). La Commissione per le pari opportunità del Comune di Orbetello, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuove un’iniziativa finalizzata a coinvolgere la cittadinanza invitando alla visione del film “Familia”, di Francesco Costabile, con ingresso gratuito.

L’iniziativa è in programma il 25 novembre, alle 17, al Super Cinema di Orbetello.

Tratto dal romanzo autobiografico di Luigi Celeste, “Non sarà sempre così”, edito da Piemme, il film racconta la storia di un ragazzo di vent’anni, la cui vita, come quella della madre e del fratello, è stata segnata dalla violenza agita dal padre, maniaco del controllo, rabbioso e geloso.

“La violenza assistita ha delle ripercussioni importanti sullo sviluppo dei minori ed è un fenomeno del quale si parla ancora troppo poco – dichiara Chiara Piccini, presidente della Commissione per le pari opportunità –, per questo la scelta di un film che la mostra senza filtri, sviluppando l’argomento fino alle estreme conseguenze”.