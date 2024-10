Iniziati i lavori per il nuovo centro di raccolta dei rifiuti: “Accolte le esigenze dei cittadini”

Orbetello (Grosseto). Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del Comune di Orbetello. La struttura sarà realizzata in via dell’Airone, in località Le Topaie, in un’area complessiva di circa 2.000 mq. L’importo totale dei lavori è di circa 910.000 euro, di cui oltre 520.000 euro finanziati tramite i fondi Pnrr.

“Per la nostra amministrazione la realizzazione del centro – dichiara il sindaco Andrea Casamenti – è un traguardo importantissimo perché risponde a un bisogno concreto dei nostri cittadini. La realizzazione è finanziata con i fondi del Pnrr e, in questo senso, siamo stati abili nel riuscire a ottenerli. Una volta in funzione, la struttura contribuirà a risolvere, non tutti, ma una buona parte dei problemi legati allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto. Ora ci auguriamo che i lavori vadano spediti e che, entro l’estate, il servizio sia attivo”.

Il centro di raccolta

Il nuovo centro di raccolta si estenderà su un’area complessiva di circa 2.000 mq e sarà dotato di un impianto fotovoltaico da 15 Kwp in grado di soddisfare il fabbisogno energetico dell’intera struttura. Saranno presenti le vasche in cemento armato adibite alla raccolta differenziata dei materiali, allestite in modo da agevolare il conferimento da parte degli utenti e le operazioni di successivo carico; un box di guardiania, ufficio e servizi per il personale addetto; pesa elettronica e una grande tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti pericolosi.

“Il nuovo centro rappresenta un passo importante verso un modello di gestione dei rifiuti più efficiente, sostenibile e rispettoso dell’ambiente – commenta Gianluca Paglia, direttore generale di Sei Toscana –. Questa struttura consentirà di migliorare significativamente il servizio offerto ai cittadini, ottimizzando la raccolta differenziata e riducendo l’impatto ambientale. Orbetello avrà finalmente un’infrastruttura moderna e all’avanguardia, progettata per rispondere sia alle esigenze attuali che a quelle future della comunità”.

La struttura avrà una pavimentazione impermeabilizzata dotata di un sistema di raccolta e successiva depurazione delle acque meteoriche, lampioni a led a risparmio energetico e sarà interamente recintata con relativo sistema di videosorveglianza.

“La realizzazione dell’infrastruttura del centro di raccolta – sottolinea l’assessore Luca Minucci, che detiene, tra le altre, le deleghe a rifiuti e ambiente – è una risposta importantissima che viene data ai cittadini, che tante volte era stata richiesta e che mancava al nostro territorio comunale. Ricordiamo che, già da anni, ci attestiamo come uno dei Comuni più virtuosi nella gestione e smaltimento dei rifiuti e la realizzazione del centro di raccolta completa la riorganizzazione dei servizi che dota il nostro territorio di tutte le strutture necessarie a essere ancora più virtuosi. La nostra amministrazione è stata lungimirante nel cogliere le opportunità date dal Pnrr, che ci hanno permesso di poter avviare anticipatamente la realizzazione attraverso una procedura specifica, non avendo ancora approvato gli strumenti urbanistici necessari, purché prossimi al traguardo anche in quel senso. Un momento importante per tutta la cittadinanza, quindi, che va a completamento di un percorso di riorganizzazione della gestione dei rifiuti, avviato fin dalla nostra prima legislatura”.

Nella foto con i tecnici sono presenti (da sinistra a destra): Stefano Branzanti (direttore tecnico di cantiere); Giacomo Licciardi (dell’ompresa costruttrice); Luca Moretti (direttore dei lavori); Dario Mattafirri (responsabile dei lavori); Gianluca Paglia (direttore generale di Sei Toscana); Andrea Casamenti (sindaco dei Orbetello); Luca Minucci (assessore all’ambiente di Orbetello); Edgardo Reggiani (direttore operativo di Sei Toscana); Luca Carretti (dirigente dell’Ufficio ambiente di Orbetello); Lorenzo Rigutini (responsabile dell’Ufficio ambiente di Orbetello).