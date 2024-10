“Olionovo”: quattro giorni di stand, visite guidate e attività per bambini in paese

Magliano in Toscana (Grosseto). Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre il Comune di Magliano in Toscana e la Pro loco di Pereta organizzano un evento dedicato completamente all’olio nuovo, con stand enogastronomici, una tavola rotonda, musica dal vivo, visite guidate e intrattenimento per bambini

Sarà un evento completamente dedicato all’olio nuovo quello che per quattro giorni, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, si svolgerà a Pereta con stand enogastronomici, intrattenimento per bambini, degustazioni, visite guidate e mercatini.

Il programma

Un programma ricco, quello di “Olionovo”, organizzato dal Comune di Magliano in Toscana e dalla Pro loco di Pereta, che inizierà giovedì 31 ottobre alle 18 con l’apertura degli stand enogastronomici e continuerà alle 21 con l’intrattenimento per Halloween.

Venerdì 1° novembre, invece, visita all’oliveto delle aziende Piccole Macie, Casal Ferri e Autumnalia, dalle 10 alle 12, quando poi apriranno di nuovo gli stand enogastronomici. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, “A veglia. Racconti di raccolte passate”, in collaborazione con Le Cudere e con l’Accademia del libro di Montemerano, mentre alle 18 musica per tutti con Andrea Roventini Dj.

Sabato mattina, 2 novembre, sempre dalle 10 alle 12, visita all’oliveto delle aziende Piccole Macie, Casal Ferri e Autumnalia, prima di lasciare spazio alla tavola rotonda “Oleoturismo e non solo”, che si aprirà alle 11. Tra i partecipanti ci saranno: Enrico Rondoni, vicedirettore del Tg5; Federica Romano, di Città dell’Olio; Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana; Alessandro Zuccheri, di Casali del Troscio; Antonella Manuli, della Fattoria La Maliosa. Subito dopo, alle 12, apertura degli stand, mentre nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, degustazioni guidate con i produttori. Alle 18 sarà poi la volta della premiazione del miglior olio, mentre subito dopo musica con i Formula Due.

Domenica 3 novembre si partirà alle 9.30 con la passeggiata tra gli olivi organizzata dalla Commissione pari opportunità del Comune di Magliano, a cura di Hakuna Matata Outdoor, che avrà la durata di circa due ore con partenza dalla porta di Pereta e con assaggi durante il percorso a cura de Le Cudere.

L’evento è gratuito, ma necessita della prenotazione tramite il numero Whatsapp 320.3280038. Gli stand enogastronomici apriranno dalle 12 alle 17.