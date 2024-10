Porto turistico, il comitato: “Procedura del Comune viola le norme dell’Unione Europea”

Talamone (Grosseto). “La procedura avviata, tra luglio e agosto, dal Comune di Orbetello per la trasformazione dell’approdo di Talamone in porto turistico viole le norme nazionali e dell’Unione Europea, calpestando i principi, relativi alle procedure pubbliche, di informazione, partecipazione, contraddittorio, imparzialità, trasparenza, non discriminazione, concorrenza, par condicio e pubblicità. È questa, in sintesi, la motivazione del ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Toscana con cui il consorzio il Molo di Talamone contesta il procedimento, avviato dal Comune di Orbetello nel corso del mese di agosto, volto al rifacimento dell’approdo di Talamone in porto turistico”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato Salviamo Talamone.

“Obiettivo dell’iniziativa legale, deliberata a settembre dall’assemblea del consorzio, è, dunque, ottenere dal Tar l’annullamento dell’iter del procedimento dell’amministrazione comunale, eventualmente attraverso una sospensione cautelare con una decisione immediata – continua la nota -. Il consorzio, i cui soci sono l’80% degli attuali titolari delle concessioni del porto, ha affidato l’incarico a uno studio legale di Grosseto. Il ricorso, 33 pagine e 27 documenti allegati, formalmente presentato al Tar lo scorso 23 agosto, non solo punta a tutelare l’interesse dei ricorrenti, ma, ha come finalità generale, la tutela collettiva dell’intera comunità talamonese e di tutto il gioiello del Parco della Maremma”.

“Più nel dettaglio, il Comune di Orbetello avrebbe dovuto seguire una procedura di gara pubblica, conforme ai principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza stabiliti dalle leggi italiane e dalle disposizioni europee – prosegue il comunicato -. La strada percorsa dall’amministrazione comunale, invece, ha creato una sostanziale corsia preferenziale per la società Porto turistico di Talamone, citata nel ricorso, a cui aderisce solo il 20% degli operatori locali. Uno dei nodi principali su cui poggia la contestazione del consorzio è l’eccesso di potere da parte dell’amministrazione locale, che ha pubblicato la concessione per la riqualificazione senza garantire l’evidenza pubblica. Nel ricorso si spiega che il dpr 509/1997, noto come ‘decreto Burlando’, consente l’assegnazione diretta in caso di istanze di iniziativa privata per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Tuttavia, questo decreto non è più idoneo a garantire un’adeguata concorrenza nell’attuale contesto normativo europeo, che invece richiede maggiore trasparenza e pubblicità per concessioni di questo valore economico”.

“Il ricorso, poi, punta il dito contro l’inosservanza delle direttive comunitarie (2014/23/UE e 2014/24/UE) che regolano l’assegnazione delle concessioni pubbliche in Europa, le quali fissano il principio della gara come mezzo per selezionare il miglior operatore – prosegue la nota –. L’amministrazione di Orbetello, spiega il ricorso, non ha considerato la necessità di adottare procedure competitive, ma ha escluso di fatto gli attuali concessionari dell’area di Talamone e impedendo loro di presentare proposte alternative o concorrenti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, peraltro, ha chiarito che anche le concessioni di valore inferiore alla soglia comunitaria devono rispettare i principi di trasparenza e concorrenza. L’affidamento diretto, pertanto, crea condizioni di disparità e riduce l’accesso al mercato, violando i diritti degli operatori economici locali”.

“Viene contestata, inoltre, la secretazione di una parte rilevanti degli atti del progetto della società Porto turistico di Talamone – continua il comunicato –: scelta che non consente ai soggetti interessati di visionarne il contenuto e decidere se presentare un progetto alternativo o presentare osservazioni a tutela degli interessi collettivi e della comunità locale”.

“Inaccettabile il silenzio tombale del Comune”

“La decisione del Comune di Orbetello, che intende trasformare l’approdo di Talamone in un porto turistico, di procedere senza alcuna trasparenza, senza una gara pubblica e senza coinvolgere gli operatori locali, dimostra una palese mancanza di rispetto per i cittadini e per le norme fondamentali di imparzialità e concorrenza. È assurdo e inaccettabile che l’amministrazione orbetellana sia disposta a sacrificare un bene comune di valore inestimabile, creando una corsia preferenziale per un piccolo gruppo di interessi privati rappresentati dalla società Porto turistico di Talamone. Questo comportamento, che calpesta ogni principio di giustizia e di uguaglianza, evidenzia un inquietante abuso di potere. Siamo inoltre sconcertati dal silenzio tombale che l’amministrazione comunale ha mantenuto su questa vicenda. A fronte di tante sollecitazioni e interrogativi, la Giunta guidata dal sindaco Andrea Casamenti ha preferito trincerarsi dietro un muro di indifferenza, privando i cittadini del diritto di conoscere e comprendere le reali implicazioni di questo progetto. Tale atteggiamento non è più tollerabile e tradisce un disprezzo insopportabile per i valori democratici che dovrebbero guidare ogni amministrazione pubblica”.

È quanto dichiara ancora il comitato Salviamo Talamone, commentando l’iniziativa del consorzio il Molo di Talamone, che ha presentato formalmente il ricorso al Tar della Toscana “per bloccare la scellerata procedura avviata dal Comune di Orbetello, sulla darsena talamonese, con modalità a dir poco opache”.

Secondo il comitato Salviamo Talamone “questo progetto non solo è inutile, ma anche profondamente dannoso per l’intera comunità talamonese e per l’ambiente prezioso del Parco della Maremma, che corre il rischio di essere irrimediabilmente compromesso in nome di interessi privati di pochi, a danno del benessere collettivo. Per questi motivi, chiediamo ancora una volta con fermezza, la proroga delle concessioni per i pontili esistenti, garantendo così agli attuali concessionari di continuare a operare senza subire imposizioni ingiuste e senza perdere il diritto a una rappresentanza equa. Le strutture attuali sono più che sufficienti a soddisfare le esigenze della comunità e dei turisti, senza necessità di interventi invasivi e distruttivi che possono stravolgere l’identità di Talamone.

Invitiamo infine le forze dell’opposizione che siedono nel Consiglio comunale di Orbetello a farsi carico di questa battaglia, alzando la voce contro un progetto che rappresenta una ferita profonda per Talamone e un tradimento per tutti i cittadini. Non è più tempo di restare in silenzio di fronte a scelte che minacciano il nostro territorio e i nostri diritti: è il momento di agire, di difendere con coraggio il nostro futuro e di mettere un freno a questa deriva autoritaria”.