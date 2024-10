Geotermia, nessuna proroga al permesso di ricerca: “Vittoria per il territorio grazie a Regione”

Magliano in Toscana (Grosseto). Non ci sarà alcuna proroga al permesso di ricerca di risorse geotermiche della Futuro Energia srl a Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

Lo ha stabilito la Regione, recependo e facendo proprie anche alcune osservazioni presentate dall’amministrazione comunale di Magliano con una delibera di Giunta e sostenute anche dal Consiglio comunale, che aveva presentato una mozione firmata da tutti i gruppi consiliari presenti.

“Si tratta – dichiara il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini – dell’ennesima vittoria contro operazioni che arricchiscono solo chi le propone e impoveriscono il territorio. Un risultato che abbiamo ottenuto tutti assieme, come dimostra anche l’impegno assunto dal Consiglio comunale. Come abbiamo avuto modo di ribadire, anche di recente, non siamo contro le energie rinnovabili, ma siamo fermamente contrari alle speculazioni ad esse collegate: il nostro territorio, a vocazione turistica e agricola, non può e non deve ospitare centrali geotermiche, impianti enormi, che deturpano l’ambiente naturale e alterano gli equilibri delle piccole comunità”.

Il permesso di ricerca della Futura energia srl, ottenuto nel 2012 per quattro anni e prorogato, è scaduto il 13 settembre scorso; pertanto, altre indagini non potranno essere svolte.

“Voglio ringraziare – continua Fusini – la Regione Toscana, in particolare il presidente Giani e l’assessore Marras che, anche questa volta, ha dimostrato con atti concreti la vicinanza al nostro territorio e ha sostenuto in ogni modo il nostro sforzo di puntare sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico, ambientale ed enogastronomico. Abbiamo vinto un’altra battaglia e si chiude, così una questione aperta, che metteva in discussione i nostri programmi di sviluppo”.