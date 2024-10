Q8: l’imbarcazione ambientalista in sosta davanti al paese

Porto Santo Stefano (Grosseto). Domenica mattina, 20 ottobre, davanti la sede di Artemare Club, che si affaccia sul lungomare Giugiaro di Porto Santo Stefano, ha dato fonda l’imbarcazione a vela Q8 dopo il periplo dell’Italia, proveniente dalla Barcolana di Trieste per Q8 Sailing for Change, iniziativa di Q8 con il supporto tecnico scientifico di LifeGate, che ha come obiettivo quello di promuovere la tutela dell’ambiente marino.

Grazie a questo progetto sono stati già raggiunti 20 porti ed entro il 2025 l’obiettivo è quello di dotare 40 porti italiani del Water Cleaning Kit, dotato di una soluzione innovativa, spugne foam flex brevettate dall’azienda italiana T1 Solutions per fronteggiare sversamenti di idrocarburi, fenomeno che accade spesso, che finiscono nei nostri mari, spugne che permettono di assorbire in maniera rapida tutti gli oli, sia a bordo sia in acqua e successivamente strizzandole possono essere raccolti fino alla totalità degli oli assorbiti e buttarli nella raccolta dedicata in un’ottica di economia circolare.

In omaggio a questa nobile attività Q8 Artemare Club, che combatte con altre associazioni per un mare pulito, espone nella propria sede nel corso di Porto Santo Stefano il quadro dell’imbarcazione storica Brava Q8 della collezione del comandante Daniele Busetto, dipinto realizzato dallo scomparso artista marinista Renzo Pauletta.

Foto di Andrea Busonero per Artemare Club