Maria Elisa festeggia un secolo di vita: ex insegnante, ascolta ogni giorno audiolibri

Orbetello (Grosseto). Ha spento cento candeline questa mattina, venerdì 18 ottobre, Maria Elisa Benati, residente alla Rsa “Costa di Argento” di Orbetello.

Un traguardo importante, che la signora Benati ha festeggiato con la figlia, Marina, gli altri residenti e lo staff della struttura residenziale della cooperativa Uscita di Sicurezza. Presente, per farle gli auguri e portarle l’omaggio dell’amministrazione comunale, anche Chiara Piccini, assessore al sociale e vicesindaco di Orbetello.

Laureata in Chimica farmaceutica, una tra le prime donne in Italia a conseguire questo titolo, Maria Elisa Benati, che risiede alla “Costa d’Argento” da tre anni, ha lavorato come insegnante di scienze e in farmacia. Una donna volitiva, appassionata di sapere e di conoscenza, tanto che, anche durante i festeggiamenti, ha ribadito come tra i suoi desideri ci sia quello di continuare ad imparare. Una sete di sapere che continua ad assecondare ascoltando, ogni giorno, audiolibri di vario genere.

Oltre alla torta e a un brindisi, la festa di compleanno è stata allietata anche da uno spettacolo di magia del Mago Maurice.

Alla signora Benati vanno, ancora, gli auguri di tutta la cooperativa “Uscita di Sicurezza”.