Degustazioni, cultura, eventi, spettacoli: torna “Gustatus”

Orbetello (Grosseto). Orbetello si appresta a diventare il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’anno: dal 31 ottobre al 3 novembre, la laguna accoglierà nuovamente “Gustatus – Il senso del gusto”.

Questa manifestazione, promossa dal Comune di Orbetello in collaborazione con il consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma e I Love Italian Food, con il patrocinio della Regione Toscana, celebra il gusto in tutte le sue sfumature. Un’occasione imperdibile che fonde eccellenze gastronomiche, tradizioni locali e un ricco programma di intrattenimento per grandi e piccini, con un tocco speciale a tema Halloween.

“Gustatus” 2024: spettacoli, musica, cultura e food experience

Il programma di “Gustatus” 2024 offre un ricco ventaglio di attività adatte a tutte le età: spettacoli dal vivo, approfondimenti culturali, eventi diffusi nei bar della città, degustazioni enogastronomiche e tanta musica. L’evento coincide con le celebrazioni di Halloween e anche quest’anno l’atmosfera sarà resa magica da giochi a tema, case dell’orrore, spettacoli di burattini, racconti di cantastorie, trampolieri e divertenti performance comiche. Saranno quattro giornate di puro divertimento e allegria, immerse nel tipico spirito festoso di Halloween.

Grande attenzione sarà riservata al mondo culinario con il Maremma Show, pensato per gli amanti della buona tavola. Il programma prevede showcooking, degustazioni e talk show con ospiti d’eccezione, tra cui chef stellati e personalità di rilievo del territorio, ma anche personaggi del mondo televisivo come Sonia Peronaci e Luca Terni. Tra le esperienze proposte: degustazioni di formaggi e salumi, masterclass sul vino, blind tasting, approfondimenti sull’olio e visite guidate alle cantine locali.

Per gli amanti dell’intrattenimento, “Gustatus” trasformerà Orbetello in un palcoscenico vivace, con spettacoli di strada, concerti e performance artistiche che animeranno le serate. Tra gli ospiti più attesi, il celebre bartender Bruno Vanzan, che incanterà il pubblico con una performance imperdibile giovedì 31 ottobre alle 18, il coinvolgente DJ set di venerdì primo novembre, curato dalla Pro Loco Lagunare, e la suggestiva danza verticale della compagnia Il Posto, in scena sabato 2 novembre alle 20.30 in piazza Eroe dei Due Mondi.

L’evento non mancherà di offrire iniziative culturali di grande interesse. Tra queste, “Gustatus al museo”, che si terrà al Museo archeologico Guzman durante tutta la manifestazione. La mostra “L’Etruria a tavola. Alle origini del gusto nella Toscana antica” trasporterà i visitatori in un viaggio culinario nell’antichità, con un omaggio speciale: un ricettario antico per tutti i partecipanti. Per i più piccoli, domenica mattina il museo ospiterà il laboratorio ludico-pratico “Calice Gustatus/kylix in argilla!”, dove i bambini potranno cimentarsi in un’attività creativa a tema.

“DeGustatus”, il salone del vino di Orbetello

La grande novità di questa edizione è “DeGustatus”, uno spazio interamente dedicato ai produttori di vino, protagonisti del salone del vino di Orbetello. Ogni giorno, nella suggestiva cornice della sala “ex Frontone” in piazza della Repubblica, i visitatori avranno l’opportunità di degustare i vini di diverse cantine, confrontandosi direttamente con i produttori in un’atmosfera intima e conviviale. L’evento, a pagamento, è pensato sia per gli appassionati che per i professionisti del settore. Il salone del vino di Orbetello aprirà le porte giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 23; domenica dalle 11 alle 17.

Sport, natura e avventura in laguna

Per gli appassionati di sport e natura, sabato 2 novembre si terrà la “Barchinata“, una suggestiva gara amatoriale di voga sui tradizionali barchini da pesca di Orbetello. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, l’Orbetello Kayak Experience offrirà sessioni gratuite di kayak nella laguna di Ponente, permettendo di esplorare l’incantevole paesaggio lagunare. Sempre sabato pomeriggio, l’associazione Wwf della provincia di Grosseto organizzerà una passeggiata ornitologica, aperta a tutti e gratuita, per scoprire le meraviglie avifaunistiche della zona. Domenica 3 novembre, invece, sarà il turno di “The BigOne“, una competizione di pesca sportiva in kayak che premierà la cattura della spigola più lunga. La gara si svolgerà secondo la filosofia del catch and release: i partecipanti invieranno in tempo reale alla giuria, tramite WhatsApp, le foto delle catture per la verifica della lunghezza.

Sabato 2 novembre a “Gustatus” 2024 sarà ospite Alex Innocenti del Team Materia by Punto Moto Corse, che recentemente ha conquistato una storica vittoria alla 6 Heures di Spa Francorchamps, che parteciperà a un esclusivo meet and greet. Un’occasione unica per conoscere il mondo delle corse e i suoi protagonisti.

Un’edizione ricca di sorprese

“Gustatus” è ormai un appuntamento immancabile, su cui l’amministrazione comunale lagunare punta molto, sia per la promozione delle eccellenze locali che del territorio: «La nostra amministrazione comunale – commenta il primo cittadino di Orbetello, Andrea Casamenti – ha fortemente voluto e organizzato tutta la parte relativa agli eventi che, rispetto alle scorse edizioni, è stata fortemente incrementata. Ringraziamo tutti i volontari che, insieme ai nostri uffici, hanno reso possibile il potenziamento dell’intrattenimento all’interno del grande contenitore che è “Gustatus” e le principali realtà associative del territorio per la disponibilità e l’impulso propositivo».

«Per quanto concerne la parte strettamente inerente l’enogastronomia – sottolinea il sindaco –, particolarmente gradito è il ritorno del vino da grande protagonista, sia con la consueta presenza di prodotti locali all’enoteca, sia con la grande novità di quest’anno, il “DeGustatus”, che sarà ospitato nei locali dell’ex Frontone e sarà un percorso di degustazione di vini locali, al quale parteciperanno oltre 50 cantine, che è pensato per una promozione efficace e piacevole di una delle eccellenze della Maremma».

«Anche quest’anno – aggiunge l’assessore a cultura, turismo e commercio, Maddalena Ottali – “Gustatus” si preannuncia un evento ricco di novità da non perdere e caratterizzato dalla qualità sia dei prodotti che dell’intrattenimento. Oltre agli stand enogastronomici, infatti, si rinnova la formula, rivelatasi vincente, di inserire all’interno della manifestazione anche spettacoli e appuntamenti dedicati a tutte le età».

«Le novità contenute in questa edizione 2024 – sottolinea l’assessore Ottali – sono il frutto di un’attenta valutazione da parte mia e degli organizzatori, con cui lavoro a stretto contatto per tutto il corso dell’anno al fine di offrire una manifestazione che rispetti lo spirito che l’ha sempre contraddistinta, ma mai uguale a se stessa e, perciò, ancora capace di stupire, appassionare e coinvolgere cittadini e turisti che sceglieranno il centro storico di Orbetello e Gustatus durante il ponte di tutti i Santi».

«”Gustatus” 2024 – conclude l’assessore – sarà all’altezza delle aspettative e ringrazio di cuore tutti coloro che, insieme a me, da un anno, lavorano all’organizzazione di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno e certamente uno dei più apprezzati. In particolare ringraziamo: Centro commerciale naturale Orbetello, Pro Loco Lagunare; corpo bandistico “Citta’ di Orbetello”; centro storico culturale Duca d’Arcos; Asd Insidefishing; associazione Corsa dei Barchini; Wwf della provincia di Grosseto odv; Sansone Luigi e Cecilia Caliari della Shri Vaishnava Ashrama scuola di yoga integrale; Cri comitato di Orbetello e Costa d’Argento; Filippo Muneghina di Art Corrente Alternata; Alex Innocenti con il suo team Materia by Punto Moto Corse; il Circolo Cacciatori e l’azienda venatoria Laguna di Orbetello”.

Per maggiori informazioni, dettagli sugli eventi e prenotazioni: https://www.gustatus.it/index.asp