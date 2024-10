Via libera alla legge per la laguna, il sindaco: “Risultato storico”

Orbetello (Grosseto). «Dopo il via libera della commissione Ambiente della Camera alla legge per l’istituzione del parco ambientale della laguna di Orbetello, ora il testo passa al Senato e si prospetta una rapida approvazione»: a dirlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, informato dell’approvazione dal relatore del testo in commissione, l’onorevole Fabrizio Rossi.

«Una giornata storica per la nostra comunità – sottolinea il primo cittadino -, questa è una vittoria della nostra amministrazione comunale, che ha costantemente richiesto e lavorato per l’ottenimento di una legge attesa da decenni. Esprimiamo un sentito ringraziamento alla commissione Ambiente della Camera e, in particolare, al relatore, l’onorevole Fabrizio Rossi, per il suo contribuito».

«Da sempre, infatti – dichiara ancora Casamenti –, chiediamo una legge nazionale che tuteli l’ecosistema lagunare, oggi viene raggiunto un risultato storico che, mai come adesso, è stato a portata di mano dopo tanta attesa. Il testo ora passerà al vaglio del Senato per un’approvazione veloce, perciò, nel giro di poche settimane, avremo una legge che istituisce un consorzio di gestione della nostra Laguna».

«Ribadiamo il nostro più sentito grazie – conclude il sindaco – alla commissione Ambiente tutta, all’onorevole Rossi in particolare, che si è speso per questo progetto, lavorando sempre a contatto con il nostro Comune e con tutti i parlamentari del territorio, e della commissione, per il raggiungimento di un traguardo eccezionale, atteso dalla nostra comunità per una gestione ambientale futura che sia seria e moderna per una laguna che deve ricominciare a vivere».