Soccorritore acquatico: terminati in Maremma i corsi interregionali dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Orbetello (Grosseto). In riferimento alla programmazione didattica regionale 2024, nei periodi dal 30 settembre al 4 ottobre e dal 7 all’11 ottobre, si sono tenuti, presso il Polo didattico per il contrasto al rischio acquatico di Ansedonia, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, le due edizioni dei corsi interregionali di “Soccorritore acquatico – SA”, alle quali hanno partecipato 26 unità operative dei Vigili del Fuoco dei Comandi della Toscana, dell’Umbria e un’unità degli uffici centrali di Roma.

Alle due edizioni dei corsi hanno partecipato istruttori SA provenienti dalla Direzione regionale toscana e dai Comandi di Grosseto, Terni, Fermo, Verbania, Firenze, Lucca e Padova.

“Le lezioni teoriche, che hanno toccato tutti gli argomenti riguardanti il soccorso acquatico, i pericoli presenti negli ambienti acquatici, le normative e le procedure/metodiche operative sulla sicurezza in acqua, si sono svolte presso la struttura dei Vigili del Fuoco sede del presidio rurale di Ansedonia, mentre le lezioni pratiche in ambiente si sono svolte nel tratto di mare antistante – si legge in una nota dei Vigili del Fuoco –. I discenti hanno svolto tutti i giorni una parte delle attività praticando nuoto in mare aperto mediante l’uso di equipaggiamenti specifici ed ausili al salvamento, come Rescue Can e Rescue Tube, per poi terminare l’attività giornaliera simulando scenari operativi, sia da spiaggia che da battello pneumatico”.

“Durante i corsi è stata effettuata anche un’ attività in notturna, in cui sono stati simulati scenari di possibili interventi in assenza di luce. Al termine dei corsi si sono svolti gli esami alla presenza della commissione, presieduta dal Comandante di Grosseto, ingegner Roberto Bonfiglio, superati brillantemente da tutti i partecipanti – termina il comunicato -. Tutte le attività in mare sono state effettuate in collaborazione e sotto il coordinamento della Locale Capitaneria di Porto”.