Moscerini, il Comune: “46 disinfestazioni in 6 mesi, chiesti altri 4 interventi”

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello ha richiesto alla Asl il via libera per effettuare 4 trattamenti adulticidi contro la proliferazione dei moscerini, fenomeno favorito dalle temperature eccezionalmente alte per il periodo e dall’umidità, che sta creando disagi su tutto il territorio comunale.

Nel giro di 6 mesi l’Ente aveva già predisposto circa 46 trattamenti antilarvali, più uno straordinario: «Quello che poteva essere fatto per prevenire il fenomeno – spiegano dall’amministrazione comunale lagunare – è stato fatto, ma le temperature eccezionalmente alte per il periodo, l’umidità e le difficoltà che ha attraversato nei mesi scorsi l’ecosistema lagunare sono tutti fattori che favoriscono la proliferazione dei moscini».

Un fenomeno che sta creando disagi ai privati e alle attività produttive e rispetto al quale il trattamento adulticida predisposto il 29 settembre scorso non è stato ancora sufficiente: «Per questo – sottolineano dall’Ente – è stato necessario richiedere alla Asl altri 4 interventi di disinfestazione che saranno effettuati su tutto il territorio comunale durante la notte. Siamo in attesa del via libera nelle prossime ore».

Non appena ci sarà il parere favorevole della Asl, seguirà una comunicazione dell’Ente per informare la cittadinanza in merito a date, luoghi e orari durante i quali saranno effettuati i trattamenti: «Tutto ciò che poteva essere fatto è stato fatto dall’amministrazione comunale nei tempi giusti – ribadiscono gli amministratori lagunari, che concludono –. Purtroppo contro questi fenomeni naturali non è facile combattere e ci dispiace per eventuali disagi in questo periodo alle attività e ai cittadini».