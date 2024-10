Carinthia VII: il mega yacht lungo 100 metri solca il mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). In questi giorni, davanti a Porto Santo Stefano, ha dato fonda un altro mega yacht, il Carinthia VII, documentato da Artemare Club per l’archivio storico dello Yachting, custodito nella sede dell’associazione, molto apprezzato dai media nazionali e internazionali.

Racconta il comandante Daniele Busetto che il Carinthia VII ha una lunghezza di quasi 100 metri e una larghezza di 16 metri, è stato costruito al famoso Lurssen cantiere, nel 2002, lo yacht naviga sotto la bandiera dell’Austria e prende il nome dalla Carinzia, regione del Paese.

Alimentato da quattro Mtu 1163 Diesel, può raggiungere una velocità massima di 26 nodi con una velocità di crociera di 22 nodi, ospita 12 passeggeri con 25 membri di equipaggio. Prima di essere venduto nel settembre 2022, proprietaria del mega yacht era Heidi Horten, la defunta imprenditrice austriaca nota per le sue iniziative filantropiche nel campo dell’istruzione e delle arti, che possedeva la Heidi Horten Collection, vasta collezione di arte contemporanea e moderna.

Molti grandi yacht sono rimasti alla fonda quest’estate davanti all’Argentario e gli esperti del settore ipotizzano questa loro scelta per le troppe navi da crociera incrociate davanti agli approdi del Promontorio, il mondo della lussuosa nautica mette “piede a terra” in posti esclusivi non troppo affollati, con bei locali e negozi e gente del posto professionista del turismo, accogliente educata con la conoscenza almeno della lingua inglese.