“Giornata della legalità e della guida sicura”: Camper Azzurro e Lamborghini della Polizia in piazza

Orbetello (Grosseto). Nella giornata di domani, martedì 24 settembre, in piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello, dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà la seconda edizione della “Giornata della legalità e della guida sicura”, organizzata dall’associazione Ssorico culturale “Duca d’Arcos”, con il patrocinio della Polizia di Stato.

In piazza anche il Camper Azzurro, una vera e propria aula itinerante in cui, con la collaborazione di personale della Specialità, sarà possibile testare i propri riflessi su un percorso dove, in prima persona, è possibile comprendere cosa significhi guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Sarà inoltre presente la Lamborghini Urus in uso alla Polizia Stradale, il super Suv performante, allestito per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue e per i servizi speciali di Polizia stradale.

L’iniziativa, rivolta ad una platea di tutte le età, rientra in più ampio progetto di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale per coinvolgere i giovani a diffondere la cultura della guida sicura.