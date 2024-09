Artemare Club inizia le attività di trasferimento della sede: in vendita il gommone

Porto Santo Stefano (Grosseto). Il comandante Daniele Busetto ha in corso la ricerca e la valutazione del luogo della nuova sede di Artemare Club per il trasferimento da Porto Santo Stefano ad una località marinara più ambientalista e salutare, a suo parere; così inizia questa attività, ponendo in vendita da questa settimana il tender di Artemare Club, un Bwa America con motore Suzuki che ha consentito al comandante scrittore tante documentazioni e informazioni ai media, dal naufragio del Costa Concordia alle foto dei più bei yacht in trasferimento, dal Portolano dei fari dell’Argentario e delle isole alle sue fortezze e torr,i ma anche le rovine dei bracci di approdo del canale di Santa Liberata, dei resti del Siluripedio, dello scheletro della casa degli ebrei, che dal mare si vede da miglia di distanza e poi ha dato qualche assistenza a natanti in difficoltà.

Il gommone è stato sempre tenuto con cura per tanti anni alla Kaimar di Santa Liberata e recentemente, nello stesso canale, da Biba Boats; ora è custodito al coperto nel capannone giallo della Grotta dei Turchi, in località Campone a Porto santo Stefano.

Per chi lo prenderà e manterrà il guidone navale del sodalizio, il trattamento sarà speciale, per ulteriori informazioni contattare il numero 338.4147556.