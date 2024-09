Il paese è in lutto: è morta la regina dei fornelli

Pereta (Grosseto). “Ieri, venerdì 13 settembre ci ha lasciati Vilma“: a comunicarlo è la figlia Mirella Pastorelli.

“Vilma, la regina dei fornelli, che a partire dagli anni ’80, grazie alla sua passione per la cucina, è stata un grande richiamo per i turisti che arrivavano da ogni parte per gustare quelle prelibatezze, preparate con cura e arte , a tal punto, da essere tra le trattorie più pregiate menzionate nell’autorevole guida del Gambero rosso – spiega Mirella Pastorelli -. Lei, gelosa delle sue ricette , custodiva il suo saper fare, segretamente, come un prezioso gioiello, perché sapeva che la faceva unica in ciò che ogni giorno creava in quella tipica trattoria di paese denominata ‘Da Vilma’. Lei, una roccia scalfita dalle calamità che ci riserva la vita, ma indistruttibile, ed anche questa volta ha lottato per vincere la scommessa, ma quella fatidica rottura del femore a luglio ha avuto il sopravvento, nonostante la tenacia e la voglia di vivere che l’hanno sempre contraddistinta”.

“Resterà nel cuore di chi l’ha conosciuta anche per la passione dei suoi fiori, dove c’era lei regnavano vasi, di piccole e grandi dimensioni, colmi di fiori, che rendevano piacevoli le vie e soprattutto quella piazza del paese che curava con tanto amore, perché la sentiva sua. Un mito difficile da dimenticare – termina Mirella Pastorelli -. I funerali saranno celebrati a Pereta lunedì 16 settembre nella chiesa di San Giovanni Battista alle ore 15.30. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Pereta”.