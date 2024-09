Paralimpiadi, festa in piazza per Ambra Sabatini e Valerio Teodori: “Orgoglio della comunità”

Porto Ercole (Grosseto). L’Argentario è pronto ad accogliere ed abbracciare i suoi atleti paralimpici.

Giovedì 12 settembre, dalle 18, a Porto Ercole, in piazza Roma l’amministrazione comunale ha organizzato una manifestazione per salutare, al loro rientro dai Giochi paralimpici di Parigi 2024, Ambra Sabatini e Valerio Teodori.

“I paesani, gli appassionati di sport, chi ha seguito e sostenuto i due giovani nel loro percorso sportivo e tutti coloro che vogliono condividere questo momento di festa sono invitati a scendere in piazza per rendere omaggio ai due atleti ed a trasmettere loro tutto l’affetto e la gratitudine del loro paese per il loro impegno – si legge in una nota del Comune -. Ambra e Valerio, che hanno vestito i colori dell’Italia nella manifestazione sportiva più importante al mondo, rappresentano qualcosa che resterà indelebile nella storia dell’Argentario e rende orgogliosa un’intera comunità”.