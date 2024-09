Sicurezza della balneazione: la Feniglia ospita la giornata dedicata a René Mantovani

Orbetello (Grosseto). Una giornata dedicata alla promozione della sicurezza in mare in memoria di René: lunedì 9 settembre alle lo stabilimento “Da Braccio” in Feniglia ospiterà l’appuntamento organizzato dal Comune di Orbetello e della famiglia Mantovani, in collaborazione con associazioni del territorio e delle forze dell’ordine.

Il giovanissimo René Mantovani è prematuramente scomparso per un incidente in mare lo scorso anno e la madre Chiara ha fortemente voluto dare il proprio contributo affinché ciò che è accaduto al figlio possa non ripetersi mai più. A raccogliere l’appello di Chiara Mantovani è stato in primis il Comune di Orbetello, attraverso il consigliere delegato a mare e demanio, Ivan Poccia, che si è attivato organizzando una giornata in memoria di René volta a favorire la sicurezza della balneazione: «E’ con grande piacere, ma soprattutto con grande senso di responsabilità, che ho deciso, con l’amministrazione comunale – spiega Poccia -, di organizzare la prima giornata sulla sicurezza balneare in memoria del giovane Renè Mantovani, prematuramente scomparso lo scorso anno per un disgraziato incidente in mare. L’amministrazione comunale, infatti, è sempre stata molto sensibile alle tematiche della sicurezza in mare e quest’anno è la seconda giornata che organizziamo volta a favorire la sicurezza della balneazione».

«Un evento, quello in memoria di Renè – aggiunge il consigliere delegato e capogruppo di maggioranza -, che vedrà coinvolti Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale, Croce Rossa e Misericordia. Un’occasione per ricordare Renè e illustrare, a chiunque vorrà, varie simulazioni di intervento in mare e sulla spiaggia, mostrando tecniche di salvataggio, di rianimazione e tanto altro. Parteciperà anche una rappresentativa di giovani calciatori delle società U.S. Orbetello 1908 e Asd Atletico Maremma, che ringrazio, a cui sarà indicata una corretta fruizione del mare e dei comportamenti da adottare per scongiurare i pericoli che il mare presenta e di cui si è spesso inconsapevoli».

«Un sincero ringraziamento – conclude Poccia – va alla signora Chiara, cui va tutta la mia stima per aver condiviso e trasformato un dolore così grande in un atto di generosità verso le generazioni future affinché, queste tragedie non abbiano più a ripetersi. Con l’occasione rilancio la raccolta fondi cui si può aderire tramite la Cri Costa d’argento».

Appuntamento con l’evento dedicato lunedì 9 settembre alle 10.00 allo stabilimento “Da Braccio” in Feniglia.